Tommy Hilfiger

Wenn es ein Designer in den vergangenen Jahren geschafft hat, eine junge Kundschaft für sich zu gewinnen, dann Tommy Hilfiger. Zuerst mithilfe von Gigi Hadid, jetzt mit Schauspielerin Zendaya (61,7 Millionen Instagram-Follower, derzeit Hauptrolle in der Serie "Euphoria").

Für die Präsentation der Herbstkollektion (Hilfiger verfolgt nach wie vor das "See now, buy now"-Prinzip) baute man für die rund 1.000 Gäste hinter dem Apollo Theater an der 125th Street im New Yorker Stadtteil Harlem Häuserfassaden auf – sie dienten als Kulisse für eine spektakuläre Show.