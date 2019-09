Am 19. September findet in Wien die Digitalisierungskonferenz mit 46 Speakern statt

Jimmy Wales kommt nächste Woche nach Wien. Foto: Laurent Gillieron/Keystone via AP

Am 19. September findet in Wien zum dritten Mal die Konferenz Darwin’s Circle statt. Als Sprecher werden dieses Jahr unter anderem Wikipedia-Gründer Jimmy Wales, Huaweis 5G-Präsident ChaoBin Yang und der Youtube-Sicherheits-Direktor Vinay Rao erwartet.

Speaker

Laut einer Aussendung handelt es sich um den ersten Auftritt von ChaoBin Yang im deutschsprachigen Raum. Huawei war in den letzten Monaten vor allem aufgrund des US-Handelsstreits unter Druck geraten. Dem Konzern wird dadurch etwa untersagt, Android-Apps auf dem Smartphone Mate 30 vorzuinstallieren. Wikipedia-Gründer Wales und Youtubes Trust and Safety Director Rao werden über Demokratie in der digitalen Welt sprechen.

Insgesamt sprechen 46 Personen zu unterschiedlichen Themen der Digitalisierung. Die Konferenz findet im Palais Ferstl statt. Das vollständige Programm kann auf der Website abgerufen werden. (red, 11.9.2019)