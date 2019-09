Die passende Gadse zum Tag. Foto: Getty Images/iStockphoto/amandafoundation.org

Wenn ein Freitag auf den 13. eines Monats fällt, dann ist erhöhte Vorsicht angesagt – so heißt es zumindest. Der Tag zieht das Unglück an wie kein anderer, wenn man dem Aberglauben Glauben schenken möchte. Statistisch erwiesen ist es zumindest nicht. Fakt ist, selbst ein Freitag der 13. ist in erster Linie ein Freitag und läutet immerhin das Wochenende ein – und das ist ja wohl selten etwas Schlechtes. Doch wie gut sitzt nun Ihr Wissen über den Aberglauben rund um diesen Tag? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Wie halten Sie es mit diesem vermeintlichen Unglückstag? Können Sie den Aberglauben für sich bestätigen – oder ist es einfach ein Tag wie jeder andere? (aan, 13.9.2019)