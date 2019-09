DSS-Agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) versucht in "Fast & Furious Five" den Autodieb Toretto (Vin Diesel) zu fassen – wer gewinnt? Um 20.15 Uhr, Puls 4 Foto: Puls 4

20.15 REPORT

Dokeins: Klimawandel – Die Fakten BBC-Doku von David Attenborough als Dokeins: Der Klimawandel ist nicht am anderen Ende der Welt, er ist vor der eigenen Haustür. Hier werden private Filmaufnahmen von verheerenden Waldbränden, Orkanen und Sturmfluten gezeigt. Geschichten, die jährlich Abertausenden von Menschen widerfahren. Bis 21.05, ORF1

20.15 DISKUSSION

Wahl 19: Politik live Chefredakteurin Ingrid Thurnher diskutiert mit Nico Marchetti (ÖVP), Eva Maria Holzleitner (SPÖ), Maximilian Krauss (FPÖ), Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (Neos), Daniela Holzinger-Vogtenhuber (Jetzt) und Sigrid Maurer über die Wahlkampfgeschehnisse dieser Woche. Bis 21.20, ORF 3

20.15 ACTIONFILM

Fast & Furious Five (Fast Five, USA 2011, Justin Lin) Auch in Runde fünf mit Vin Diesel, Paul Walker und Dwayne Johnson erwartet die Zuschauer jede Menge Explosionen und Schießereien – diesmal in Brasilien, wo Luke Hobbs (Johnson) sich auf die Suche nach dem Autodieb Toretto begibt, der vor kurzem aus dem Gefängnis geflohen ist. Gleich im Anschluss um 22.50 Uhr: Fast & Furious 6. Bis 22.50, Puls 4

vipmagazin

21.05 MAGAZIN

Talk 1: Schluss mit Fleisch, Fliegen, Plastiksackerl – Das soll unser Klima retten? Obliegt der Kampf gegen den Klimawandel wirklich nur der Politik oder etwa auch den Individuen in der Masse? Zu Gast bei Lisa Gadenstätter sind: die Klimaschützerin Lilian Klebow, der Ökonom Fred Luks, der Bergbauer Christian Bachler und Amina Guggenbichler von Fridays for Future. Bis 21.45, ORF 1

21.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Wahltalk-Spezial mit Peter Pilz Spitzenkandidat Peter Pilz (Liste Jetzt) stellt sich im Live-Talk den Fragen der Bevölkerung und Michael Fleischhackers. Bis 22.15, Servus TV

21.20 DISKUSSION

ORF III Spezial: Die Staatsaffäre – Wie Ibiza Österreich verändert hat Vier Aspekte der Ibiza-Affäre werden hier näher beleuchtet: mit dem PR-Berater Heimo Lepuschitz, dem Politikberater Lothar Lockl, der Vorsitzenden der Sektion 8 Eva Maltschnig, dem ORF-Journalisten Tobias Pötzelsberger, der Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik, der Journalistin Annelise Rohrer und dem PR-Experten Wolfgang Rosam, der auch Sebastian Kurz berät. Bis 22.25, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Die aktuellen Themen: Worüber im Wahlkampf geredet werden sollte. / Unternehmen im Visier: Betriebsspionage in Österreich. / Flohmärkte im Trend: Junge Liebe zu altem Trödel. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Diesmal zu Gast: der Mentaltrainer des israelischen Fußballnationalteams Markus Rogan, die Schauspielerin Dany Sigel, der Journalist Herbert Lacknerund die Moderatorin Miriam Hie. Bis 0.00, ORF 2