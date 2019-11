Flimmerbild

Kunstbanausen, aufgepasst! Mit dem TV-Gerät The Frame von Samsung (ab 1300 Euro) lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Will man naseweise, kulturbeflissene Nachbarn beeindrucken, wird das gute Stück in einen Bilderrahmen mit Monets Seerosenmotiv verwandelt (im "Art Store" von Samsung hat man Zugriff auf mehr als 1000 Kunstwerke, außerdem lassen sich die Rahmen variieren). Ist ein ganz normaler Abend als Couchpotato angesagt, wird The Frame zu einem nahezu hundsordinären, minimalistischen TV-Gerät. (feld)

www.samsung.com