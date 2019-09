Die Seite der ÖVP war am Mittwochnachmittag nicht mehr erreichbar. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die Website der ÖVP war am Mittwochnachmittag nicht erreichbar. Während etwa die Seite der ÖVP Wien funktionierte, kam beim Internetauftritt der Bundespartei, oevp.at, eine Fehlermeldung.

Aufregung um angeblichen Hack

Erst vergangene Woche hatte die Partei bekanntgegeben, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Dazu hatte man "Anomalien" im Netzwerk der Parteizentrale von IT-Sicherheitsspezialisten untersuchen lassen. Diese erklärten, dass sich Unbekannte Zugriff auf das Netzwerk verschafft und Dateien kopiert hätten. Da diese Dateien in Zusammenhang mit geleakten Dokumenten zu Parteispenden gestellt werden, kamen aber Zweifel an der Darstellung auf. Im Nationalen Sicherheitsrat zweifelten FPÖ, Jetzt und Neos die Angaben der ÖVP an. Es handle sich um ein Ablenkungsmanöver. Die ÖVP hat in der Sache Anzeige erstattet.

Ob es sich aktuell um einen technischen Fehler, eine geplante Wartungszeit oder einen DDoS-Angriff auf die Seite handelt, war zunächst unbekannt. Eine Anfrage des STANDARD wurde noch nicht beantwortet. DDoS-Angriffe auf Parteiwebsites aller Fraktionen sind durchaus keine Seltenheit. 2017 war die ÖVP-Seite vor der Nationalratswahl lahmgelegt worden. SPÖ und FPÖ kamen in früheren Jahren auch schon zum Handkuss. Bei dieser Art von Angriff werden die Server einer Seite mit Anfragen überlastet. (br, 11.9.2019)