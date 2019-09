McDonald’s Drive-In setzt künftig auf KI Foto: AP Photo/Seth Perlman

Wer in naher Zukunft beim Drive-In von McDonald’s einen Hamburger bestellt, wird unter Umständen mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren müssen. Der Fast-Food-Gigant gab bekannt, das Start-Up Apprente zu übernehmen. Über den Kaufpreis herrscht Stillschweigen.

Schnellere Bestellungen

Apprente ist auf die KI-Entwicklung in der Kommunikation spezialisiert. Künftig will McDonald’s damit die Bestellungen am Drive-In-Schalter "schneller, einfacher und genauer" entgegennehmen. Bereits im Juni berichtete das "Wall Street Journal", dass die Burger-Kette auch automatisierte Fritteusen testet. Auch die KI wird bereits in einzelnen Läden geprobt. (red, 12.9.2019)