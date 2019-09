[Inland] Interview mit Rendi-Wagner: Koalition mit Kurz, um FPÖ zu verhindern.

ÖVP-Leaks: Politikberatung rund um die Uhr für 33.000 Euro brutto.

Rechtsextremer bekam Praktikum im Bundeskriminalamt.

Podcast: Warum sorgt die Umstellung beim Onlinebanking für Ärger?

[International] Kommentar zur Parlamentswahl in Israel: Verzweifelter Überlebenskampf.

Israel: Nervöser "Bibi" muss künftig ohne den "Falken" Bolton auskommen.

Noch 2500 Vermisste nach Hurrikan Dorian auf den Bahamas.

[Immo] Welche Haustiere in der Mietwohnung erlaubt sind und welche nicht. Und: Was bei der Tierhaltung in der Mietwohnung berücksichtigt werden sollte.

[Karriere] Gesundheits- und Krankenpfleger sind für die individuelle Betreuung und Pflege von pflegebedürftigen Menschen zuständig. Aber was verdienen Pflegerinnen und Pfleger?

[Wetter] Ein schwacher Warmfrontausläufer lässt vor allem über der Nordhälfte einige Wolkenfelder erwarten, es dürfte aber überall trocken bleiben. Die Sonne kommt immer wieder durch. Bis 23 Grad.

[Zum Tag] Am 12. September 1981 wurde der Chaos Computer Club in Berlin gegründet. Der CCC ist ein deutscher Verein, in dem sich Hacker zusammengeschlossen haben.