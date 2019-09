In dieser Galerie: 2 Bilder Das Unterhaus zwang die britische Regierung, Planungen für den Fall eines No-Deal-Brexit offenzulegen. Foto: AP Diese gehen unter anderen von Unruhen aus. Foto: APA / AFP / Daniel Leal Olivas

London – Die britische Regierung rechnet im Falle eines Brexit ohne Abkommen mit Lebensmittelknappheit und öffentlichen Unruhen. Das geht aus einem internen Dokument der britischen Regierung hervor in dem mögliche Szenarien für einen No-Deal Brexit beschrieben werden. Der als "Operation Yellowhammer" bezeichnete Bericht wurde von der Regierung veröffentlicht, weil die Abgeordneten des Parlaments am Montag, kurz vor dem Beginn der von Premierminister Johnson auferlegten fünfwöchigen Zwangspause, die Herausgabe sämtlicher Dokumente zu den No-Deal-Planungen verlangt hatten.

Das Dokument befasst sich mit den schlimmstmöglichen Konsequenzen für den Fall, das Großbritannien aus der EU am 31. Oktober ohne Vertrag austritt. Es wurde bereits am 2. August verfasst, neun Tage nachdem Boris Johnson Premierminister wurde und bildet die Grundlage seiner "No-Deal" Planung.

Allerdings wurden bereits kurz nach der Veröffentlichung des Dokuments Zweifel daran laut, ob die Regierung ihren gesetzlichen Pflichten damit nachgekommen ist: Zum Einen wurden Teile des Papiers, darunter der Titel, offenbar verändert. Letzterer lautete bisher "Grundlegendes Szenario" und wurde nun in "Planungsannahme für den schlimmsten Fall" abgeändert, mutmaßlich um den Inhalt in einen weniger bedrohlichen Kontext zu stellen. Zum anderen hatte das Parlament die Herausgabe sämtlicher Dokumente zu den No-Deal-Planungen der Regierung verlangt – dies ist bisher nicht geschehen.

Engpässe am Ärmelkanal erwartet

Das nun veröffentlichte Worst-Case-Szenario geht davon aus, dass die Öffentlichkeit und der Handel aufgrund der andauernden politischen Unsicherheit nicht auf die unmittelbaren Folgen am Brexit-Stichtag vorbereitet sind. Vor allem die Handelswege durch den Ärmelkanal würden betroffen sein, hieß es in dem Dokument. Dadurch würde die Versorgung mit Medikamenten und bestimmter Frischwaren eingeschränkt und Fährverbindungen könnten bis zu zweieinhalb Tage brach liegen. An den Grenzen Großbritanniens werden außerdem Auseinandersetzungen zwischen Brexit-Befürwortern und Gegnern erwartet und britische Bürger könnten härteren Einwanderungskontrollen an EU-Grenzen ausgesetzt werden.



"Es besteht das Risiko, dass Panikkäufe eine Nahrungsmittelknappheit auslösen", heißt es im Bericht weiter. Des Weiteren könnten Banktransaktionen betroffen sein sowie der Informationsaustausch zwischen der Polizei und Sicherheitsdiensten.

Parlament forderte weitere Veröffentlichungen

Mit der Veröffentlichung des Berichts kam die Johnson-Regierung der Forderung von Abgeordneten nach Offenlegung aller Dokumente nach. Die ebenfalls erhobene Forderung nach der Veröffentlichung der kompletten Korrespondenz, inklusive E-Mails und Kurznachrichten wichtiger Regierungsmitarbeiter und Berater, erfüllte sie aber nicht. Staatsminister Michael Gove, der für die No-Deal-Brexit-Planungen zuständig ist, wies die Forderung als "unangemessen und unverhältnismäßig" zurück. Die Regierung müsse die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter schützen.

Hintergrund der Forderung nach der Korrespondenz war die Vermutung, Johnson wolle das Parlament mit der Zwangspause schlicht kaltstellen, um einen No-Deal-Brexit durchziehen zu können. Der Premier droht offen damit, sein Land ohne Abkommen aus der EU zu führen, sollte sich Brüssel nicht auf seine Forderungen nach Änderungen am Austrittsabkommen einlassen. Dabei hat das Parlament inzwischen ein Gesetz verabschiedet, dass ihn zum Beantragen einer Verlängerung zwingt, sollte nicht rechtzeitig ein Deal mit der EU zustande kommen.

Für die oppositionelle Labour Partei ist das Dokument der Beweis, dass der Brexit ohne Abkommen mit zu hohen Risiken für England einhergeht. "Es ist völlig verantwortungslos, dass die Regierung versucht hat, diese schonungslosen Warnungen zu ignorieren und die Öffentlichkeit davon abhalten wollte, diese Beweise zu sehen", sagte Labour Sprecher Keir Starmer. Johnson müsse nun zugeben, dass er das britische Volk über die Konsequenzen eines No-Deal-Brexit belogen habe. (Reuters, APA, 12.9.2019)