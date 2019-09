Foto: AP / Andy Wong

Washington – Im Handelsstreit mit China verschiebt US-Präsident Donald Trump die angekündigte Erhöhung von Zöllen um zwei Wochen. Dies sei ein Zeichen des guten Willens, sagte Trump am Mittwoch. Die Abgaben auf Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar würden erst ab dem 15. Oktober erhoben.

Ursprünglich sollte die Erhöhung auf 30 von 25 Prozent bereits am 1. Oktober kommen. Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He hätte ihn um die Verschiebung gebeten, sagte Trump. Hintergrund sei der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik.

Hemmschuh für die Weltwirschaft

Seit vergangenem Jahr überziehen sich die beiden weltgrößten Wirtschaftsmächte gegenseitig mit Zöllen. Dies bremst die globale Konjunktur, aber vor allem auch jene in den USA. Trump, der den Handelskrieg mit China eigentlich zu einem seiner wichtigsten politischen Projekte erklärt hat, ist laut Berichten daher zunehmend in Sorge vor sich verschlechternder Stimmung bei seiner Stammwählerschaft. Immerhin wird bereits im November 2020 wieder gewählt. Trump hatte im Handelsstreit mit China schon zuletzt mehrfach unerwartete Schritte gesetzt, und Fristen sprunghaft vor- und wieder zurückverschoben.

China kündigte am Mittwoch allerdings Ausnahmen bei zusätzlichen Vergeltungszöllen auf US-Importe an. Dies gilt für insgesamt 16 Produkttypen aus den USA wie beispielsweise Molke und Fischmehl, die beide als Tierfutter eingesetzt werden. Die Regelung tritt ab dem 17. September für ein Jahr in Kraft, wie das Finanzministerium bekanntgab.

Handelsgespräche gehen weiter

Die Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern sollen in wenigen Tagen im Washington fortgesetzt werden. Anfang Oktober sind dann Treffen von Liu mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin geplant.

Spekulationen auf eine Annäherung in dem Zollstreit wirkten sich positiv auf die Aktienmärkte aus. So legten die Börsen in Asien nach der Ankündigung von Trump am Donnerstag zu. (Reuters, 12.9.2019)