Stuttgart – Ein Bericht der ARD zum deutschen Abgasskandal sorgt für neue Aufregung rund um VW. Wie der Südwestdeutsche Rundfunk SWR am Donnerstag berichtet, soll auch in neueren VW-Diesel-Motoren nach der Euro-6-Abgasnorm eine Software verbaut worden sein, die erkennt, ob ein Fahrzeug sich am Prüfstand befindet. Das gehe aus vertraulichen Dokumenten aus dem Volkswagen-Konzern hervor.

Der Konzern selbst dementiert dies vehement. Bei den Motoren sei keine illegale Abschalteinrichtung eingebaut worden. Zu den vom SWR eingesehenen Dokumenten wollte man sich allerdings nicht konkret äußern, da es sich um vertrauliche Papiere handle.

"Keine Zykluserkennung"

Im Zentrum der Berichte steht die Motorreihe EA288, die seit dem Jahr 2012 in zahlreichen Autos des VW-Konzerns verbaut worden ist. Beim bisherigen Dieselskandal war es um deren Vorgängermodell EA189 gegangen. Laut dem Bericht des SWR und der "Tagesschau" wird in den vertraulichen Dokumenten eine "Zykluserkennung" beschrieben, über die auch die neue Motorengeneration verfüge. Darunter wird jene Software verstanden, die erkennen soll, ob sich ein Auto auf dem Prüfstand oder in freier Fahrt befindet. Im Dieselskandal war es darum gegangen, dass Motoren diese Software nutzten, um auf dem Prüfstand, etwa durch das Einspritzen von Harnstoff zur Abgasreinigung, günstigere Werte zu erzielen als sie im normalen Betrieb möglich gewesen wären.

Dass es eine solche Vorrichtung bei den Motoren der neuen Reihe gebe, weist VW laut dem Bericht dezidiert zurück: "Fahrzeuge mit dem Dieselmotor EA288, nach dem heute gültigen Abgasstandard EU6 in EU 28, enthalten keine Zykluserkennung." Aktuell laufen vor mehreren deutschen Gerichten Klagen von Autobesitzern, in deren PKW der neue EA288-Motor verbaut ist. Am Landgericht Wuppertal prüft soeben ein Gutachter, ob in den Triebwerken tatsächlich eine Software mit Abschalteinrichtung verbaut ist. Bis ein Ergebnis vorliegt, könnte es allerdings noch mehrere Monate dauern. (red, 12.9.2019)