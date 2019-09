In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Der ehemalige ÖVP-Vizekanzler tritt in einem Wahlkampfvideo seines politischen Gegners auf und fordert mehr "Miteinander". Foto: Screenshot Video SPÖ

Das ist eine Seltenheit, besonders in Zeiten des Wahlkampfs: Ein Ex-Politiker beteiligt sich an einem Wahlvideo seines ehemaligen Konkurrenten. Genau das ist jetzt passiert: Reinhold Mittlerlehner, von 2014 bis 2017 Vizekanzler und heute noch aktives ÖVP-Mitglied, tritt aktuell in einem Wahlkampfvideo der Sozialdemokraten auf.

Mitterlehner gibt in dem Video einer SPÖ-Wandergruppe mit Ex-Minister Alois Stöger eine Führung durch die Burg Piberstein im oberösterreichischen Mühlviertel. Er selbst stammt aus der Gemeinde Helfenberg, in der auch die Burg liegt. Der ehemalige ÖVP-Chef wird bei der Führung nicht müde, den Respekt gegenüber dem politischen Mitbewerber und die gegenseitige Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Positionen zu betonen.

Die Burg als Sinnbild

Mitterlehner hebt in seiner Burgführung hervor, dass es sich bei dem Gebäude um ein Sinnbild "für die Werte, die wir in der Gemeinschaft oder in der Gesellschaft heute mehr denn je brauchen", handle. Im Hintergrund des Videos vom verregneten Wandertag ertönt zarte Klaviermusik.

In Mitterlehners Rede fällt immer wieder latente Kritik an der Politik seines Nachfolgers Sebastian Kurz auf. Zu seiner Zeit hätten sie noch Respekt voreinander gehabt und hätten zugehört, was der Mitbewerber gesagt habe. Das Entscheidende sei der erzielte Konsens gewesen. Das fehle uns heute da und dort, in der Sozialpartnerschaft und in anderen Bereichen, bedauert Mitterlehner.

ÖVP-Mitglied

Für die Zukunft könne er der roten Wandergruppe nicht Erfolg wünschen, da er "nach wie vor Mitglied der gleichen Partei" sei. Dennoch gelten seine Erfolgswünsche der Demokratie, im Sinne von "viel Wettbewerb" und einem "klaren Miteinander".

Erst im April hatte Mitterlehner ein Buch veröffentlicht, in dem er mit der türkisen Volkspartei unter Kurz abrechnete. Er berichtete über Intrigen, Mobbing und Machtstreben seines Nachfolgers. Schon im Prolog klagte Mitterlehner, dass es in der Politik "fast nie um den Wettbewerb der besseren Konzepte" gehe, sondern "um Machtergreifung und Machtdurchsetzung". Außerdem habe Kurz die Rechten "salonfähig" gemacht. (red, 12.9.2019)