Um den Rucksack-Skin für "WoW" zu erhalten, müssen ein oder zehn Freunde ein Monats-Abo bei Blizzard für das MMORPG abschließen. Kostenpunkt: 130 Euro. Foto: Blizzard

Um die Spielerzahlen bei World of Warcraft (WoW) hochzuhalten, hat Blizzard ein Programm namens "Werbt einen Freund" ("WEF") ins Leben gerufen. Dieses sieht Belohnungen vor, wenn Freunde bei ihrem WoW-Account Spielzeit hinzufügen, also ihr Abo verlängern. Umso mehr Bekannte man in diesem Programm aufweist, umso schneller werden Belohnungen in Form von Reittieren, Haustieren, Spielzeit und auch einzigartigen Skins ausgespielt. Für WoW: Classic können diese übrigens nicht eingesetzt werden.

130 Euro sind nötig

Wie Gamestar.de schreibt, hat Blizzard nun einen Skin implementiert, auf den viele User gewartet haben. Konkret kann man mittels des Programms nun den "Rucksack des berühmten Forschers" verdienen – ein Umhang-Skin. Billig ist dies aber für den Freund nicht: Um nämlich Zugriff zu erhalten, muss ein zehnmonatiges Abo abgeschlossen werden, was rund 130 Euro entspricht. Oder aber man weist zehn Freunde auf, die ein Monat abschließen. (red, 12.9.2019)