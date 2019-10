Mit der Geburt des Babys ändert sich einfach alles. Der Alltag richtet sich nach dem kleinen neuen Mitbewohner – Essenszeiten, Schlafenszeiten: All das verläuft plötzlich nach einem ganz anderen Rhythmus. Und oft passiert es, dass man als Elternteil nicht einmal Zeit findet, um zu essen und zu duschen, geschweige den soziale Kontakte zu pflegen – ja sogar das Gefühl von Einsamkeit kann aufkommen. Und dann gibt es auch Eltern, die in dieser neuen Rolle aufgehen, Babycafés besuchen und in Spielgruppen neue Bekanntschaften knüpfen. Wie ist es Ihnen in der Karenz ergangen?

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie in der Karenzzeit? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/machineheadz

Wir laden zum STANDARD-Community-Gespräch

Viele Jungeltern stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Manche genießen die neue Rolle richtig und knüpfen Kontakte zu anderen Eltern, um sich auszutauschen. Andere können mit anderen Müttern und Vätern, die man nur kennenlernt, weil man sich gerade in der gleichen Lebenssituation befindet, wenig anfangen. Wie geht oder ging es Ihnen, als sie Mutter oder Vater wurden?

Wir laden Sie zum STANDARD-Community-Gespräch ein, um über die Herausforderungen des Elternseins in der Karenzzeit zu diskutieren. Wenn Sie Interesse haben, Ihre Erfahrung und Meinung mit anderen Userinnen und Usern zu teilen und zu diskutieren, melden Sie sich unter familie@derStandard.at. Das Gespräch wird danach auf derStandard.at veröffentlicht. Egal ob Ihre Karenzzeit gerade läuft oder schon ein paar Jahre her ist, wir wollen Ihren Blick auf das Elternsein erfahren und was Sie in der Karenzzeit beschäftigt (hat). Das STANDARD-Community-Gespräch findet am 16. Oktober 2019 um 9 Uhr in der Redaktion des STANDARD statt – gerne können Sie auch Ihr Kind mitnehmen. (wohl, 3.10.2019)