Die US-Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken ist unter die Spielentwickler gegangen. Konkret hat man gemeinsam mit dem Entwicklerstudio Psyop an einer Dating-Simulation gearbeitet, die am 24. September erscheint. Das Game trägt den Titel I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator und handelt davon, dass man das Herz von Colonel Sanders gewinnen will. Mit der KFC-Werbefigur befindet man sich nämlich in einer Kochschule und will bei dem weißhaarigen Mann Eindruck schinden.

Viele Versprechen für erstes Game von KFC

Neun Charaktere, mehrstündiges Gameplay, ein geheimes Ende und geheime Rezepte, Kochkämpfe sowie "Kämpfekämpfe" und ein Abschlusszeugnis einer fiktiven Kochschule werden bei dem Spiel versprochen. Psyop hat mit Kismet und Camp W bislang zwei Spiele im Angebot. Ihre neueste Kreation gemeinsam mit KFC kann bereits auf eine Wunschliste auf Steam gesetzt werden. Wie viel und ob das Spiel überhaupt etwas kostet, ist noch offen. (red, 12.9.2019)