Max Conze formulierte bei der Digimesse Dmexco Pläne zu einem Nachrichtensender von ProSiebenSat1 in Deutschland. Foto: Imago

Wien – Rund zwei Wochen nach dem Start von Puls 24 denkt ProSiebenSat1-Chef Max Conze laut über einen Nachrichtenkanal nach dem Vorbild des Österreich-Senders in Deutschland nach.

"Wir haben das sehr bewusst in Österreich gemacht – auch als Testmarkt", sagt Conze in einem Interview mit ebenjenem Sender. "Wir haben die gleichen Ambitionen in Deutschland", so Conze. "Wir haben die Absicht, wenn es erfolgreich ist, Ähnliches in Deutschland zu lancieren."

2010 stieß der Konzern den Nachrichtenkanal N24 ab. Conze sieht neun Jahre später offenbar wieder Chancen: "Nachrichten, die nicht Fake-News sind, sind von großer Bedeutung in dieser Welt", sagte er in einer Diskussion bei der Digitalmarketingmesse Dmexco.

Mit dem Start von Puls 24 ist die Pro-7-Spitze zufrieden. "Schon in den ersten Tagen haben wir 0,5 Prozent der Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen erreicht", sagte Informationsdirektorin Corinna Milborn laut "Handelsblatt". Ziel sei ein Prozent in zwei Jahren. (red, 12.9.2019)