Messi würde gerne wieder Neymar herzen. Foto: APA/AFP/JEWEL SAMAD

Barcelona – Lionel Messi bedauert die geplatzte Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona. "Ich hätte es geliebt, wenn Neymar zurückgekommen wäre", sagte der Argentinier der spanischen Zeitung "Sport". "Ich verstehe die Leute, die gegen seine Rückkehr sind, es ist verständlich nach dem, was mit Ney passiert ist, und der Art und Weise seines Weggangs."

Sportlich sei der Brasilianer aber einer der besten Spieler der Welt. Ihn wieder in der Mannschaft zu haben hätte auch die Chancen erhöht, die Ziele zu erreichen, meinte Messi. Neymar hatte Barcelona im Sommer 2017 verlassen und war nach vier Jahren für eine Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt. Der 27-Jährige will den französischen Meister aber wieder verlassen.

Laut Barcelona-Präsident Josep Maria Bartomeu hatten die Katalanen einen Transfer nie geplant. Ein dennoch möglicher Wechsel soll an den zu hohen Forderungen von PSG gescheitert sein.

Ob Barcelona wirklich alles versucht habe, wisse er nicht, meinte Messi. Er habe nicht viele Informationen über die Verhandlungen gehabt. "Was ich weiß, ist, dass Neymar hoffte, dass es klappen würde", sagte der 32-Jährige. Er widersprach in dem Interview auch, dass letztlich er entscheide, was der Klub mache: "Das ist ganz klar nicht der Fall." (APA, 12.9.2019)