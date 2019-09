Foto: Puls4

Das gefürchtete Umstyling, bei dem den Modelanwärterinnen in guter, alter Tradition die Haare geschnitten werden, steht erst nächste Woche an. Einen Quotenschub könnte "Austria's Next Topmodel" gut gebrauchen. Die neunte Staffel startete nämlich vergangenen Montag eher mau. Überschaubare 67.000 Zuschauer wollten die erste Folge sehen. In den beiden Jahren davor waren es noch 147.000 (2017 bei ATV) und 106.000 (2015, Puls 4).

Einen Überblick über die Quoten und Marktanteile der einzelnen Folgen:

(red, 12.9.2019)