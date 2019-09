Das Vertrauen in das Geldsystem der Europäischen Union ist ins Wanken geraten: Kredite werden zwar immer billiger, dafür schmilzt erspartes Geld dahin, und Mietpreise steigen an. Die Folge: Die Angst vor dem nächsten Finanzkollaps wächst. Ob diese Furcht berechtigt ist, was die EU dagegen tun könnte und wie die Europäische Zentralbank hier eingreift, erklären Andreas Schnauder und Bettina Pfluger von der STANDARD-Wirtschaftsredaktion. Den Podcast hören Sie hier. (red, 12.9.2019)



Eine der Kritiken: Die EU hat es bislang verabsäumt, mit großen realwirtschaftlichen Investitionen etwa in die Digitalisierung oder die Infrastruktur dem Abwärtstrend gegenzusteuern. Foto: Don Emmert / AFP