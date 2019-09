Max Zirngast (30), ein österreichischer Aktivist und Publizist, befand sich vom 11. September bis 24. Dezember 2018 in der Türkei in Haft – Vorwurf: Mitgliedschaft bei einer terroristischen Vereinigung. Exakt ein Jahr nach seiner Inhaftierung wurde er am 11. September 2019 aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

