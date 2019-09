Diese Sojabohnen stammen aus Argentinien, europäische sehen aber auch so aus. Foto: Reuters / Agustin Marcarian

Frankfur – Gentechnisch veränderte Sojabohnen von Monsanto dürfen in der Europäischen Union weiterhin in Lebensmittel und Tierfutter verwendet werden. Der Europäische Gerichtshof wies am Donnerstag eine Klage von drei Nichtregierungsorganisationen gegen die EU-Zulassung einer gentechnisch veränderten Sojabohne der Bayer-Tochter Monsanto in Lebens- und Futtermitteln zurück. Die NGOs scheiterten damit in letzter Instanz, nachdem sie bereits einen langen Rechtsweg zurückgelegt hatten.

Die EU-Kommission hatte 2012 den Vertrieb von Lebens- und Futtermitteln, die das Gen-Soja von Monsanto enthalten, genehmigt. Dieser Zulassung war eine positive Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vorausgegangen, die zu dem Schluss kam, dass diese Sojabohnensorte hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder auf die Umwelt genauso sicher sei wie herkömmliche Sojabohnen.

60 Importzulassungen in der EU

Dagegen waren die drei NGO TestBioTech, European Network of Scientists for Social und Environmental Responsability und Sambucus vorgegangen und beantragten bei der Kommission, die Zulassung noch einmal zu überprüfen. Diese hielt daran aber fest, worauf die NGO bereits beim Gericht der Europäischen Union Klage erhoben hatte – allerdings erfolglos.

In Österreich ist der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen verboten, auch in österreichischen Supermärkten werden keine gentechnisch veränderten Lebensmittel angeboten. Es gibt in der EU aber rund 60 Importzulassungen für gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel, diese werden auch in Österreich eingesetzt.

Schätzungen zufolge werden rund 450.000 Tonnen gentechnisch veränderter Soja jährlich nach Österreich importiert. (red, Reuters, 12.9.2019)