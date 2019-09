Der ORF zeigt "Don Quichotte" von den Bregenzer Festspielen am 15. September. Mit Felix Defèr (li.) und Gábor Bretz. Foto: ORF

Wien – Der ORF zieht positive Bilanz über sein Kulturprogramm während des Sommers. Mehr als 500 Stunden wurden in TV und Radio übertragen. Die TV-Angebote – mit Übertragungen etwa von Festspielen in Bregenz, Salzburg, Grafenegg, St. Margarethen und Mörbisch – versammelten in Summe rund 4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, meldet der ORF.

Quotensieger war demnach am 20. Juni das Sommernachtskonzert in Schönbrunn mit 626.000 Zuschauern. 337.000 waren am 11. Juni in Mörbisch mit "Land des Lächelns" dabei. Rigoletto sahen am 19. Juli 335.000, gefolgt von "Klassik am Dom" mit 314.000 Zuschauer und der Sommernachtsgala in Grafenegg am 14. Juni mit 271.000.

Es kommt mehr

Mehr Kulturprogramm steht demnächst bevor: Am 15. September Jules Massenets "Don Quichotte" (21.30 Uhr, ORF 3), die diesjährige Hausoper der Bregenzer Festspiele, weiters am 6. Oktober in ORF 3 das Gastspiel der Münchner Philharmoniker beim Internationalen Brucknerfest in der Stiftsbasilika St. Florian unter der Leitung von Valery Gergiev sowie Walter Braunfels‘ Oper "Die Vögel" (21.25 Uhr) von den Tiroler Festspielen Erl. Außerdem am 15. September: in ORF 2 die neue Dokumentation "Internationale Note – Die Tonkünstler Niederösterreich on tour" (10.00 Uhr) über das gleichnamige Orchester und in ORF3 "Die schönsten Momente des Kultursommers 2019!" (20.15 Uhr) mit Barbara Rett. (red, 12.9.2019)