Nachdem bereits wegen Übermittlung von Inhalten an den "Falter" ermittelt wird, gibt es weitere Vorwürfe in Richtung Soko Ibiza wegen Informationen des Liste-Jetzt-Magazins "zackzack.at"

Ein Beschuldigter in der Causa Ibiza erhebt Vorwürfe gegen die Soko Ibiza, weil sich das von der Liste Jetzt betriebene Magazin "zackzack.at" auf Informationen aus dem Ibiza-Akt bezogen hatte. Foto: imago images/Viennareport

Wien – In der Causa Ibiza gibt es Ermittlungen wegen der Weitergabe von Informationen. Konkret sind zwei Fälle betroffen, wie die "Presse" berichtet. Einerseits geht es um die Weitergabe von vertraulichen Informationen aus dem Ibiza-Akt an die Wochenzeitung "Falter", andererseits um angebliche Informationsübermittlung an das von der Liste Jetzt betriebene Magazin "zackzack.at".

In zweiterem Fall erhebt einer der Beschuldigten in der Affäre, der Obmann des Vereins Austria in Motion, über den Spenden für die FPÖ gesammelt worden sein sollen, Vorwürfe in Richtung der Soko Ibiza, die im Auftrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft tätig ist.

Seinen Angaben zu Folge hat nämlich bereits am Tag nach seiner Einvernahme zackzack.at Anfragen bei Klienten getätigt, die sich auf seine Aussagen bei den Ermittlern bezogen. Eine Anzeige sei deswegen in Vorbereitung.

Staatsanwaltschaft will laut Presse wissen wer Zugriff auf Ermittlungsakt hatte

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bezüglich der vermeintlichen Informationsweitergabe an den "Falter" laufen dagegen schon seit Ende Juli. Hier will die StA Wien nun von der WKStA wissen, welche Personen bei der Behörde Zugriff auf den Ermittlungsakt gehabt haben und welche Polizeieinheit bei den Untersuchungen tätig ist. (APA, 12.9.2019)