Aktivisten wollen Europas wichtigsten Airport das ganze Wochenende lahmlegen. Der geplante Start am Freitag schlug allerdings fehl

Die Polizei hat ihre Präsenz rund um den Flughafen Heathrow verstärkt. Foto: Reuters / Peter Nicholls

London – In einer Protestaktion wollen Klimaaktivisten ab Freitag das wichtigste Luftdrehkreuz Europas lahmlegen. Die Aktivisten der Gruppe Heathrow Pause planen, ferngesteuerte Drohnen rund um den Airport Heathrow aufsteigen zu lassen und so den Flugverkehr massiv zu stören. Weil die kleinen, unbemannten Flugobjekte für Passagiermaschinen eine massive Absturzgefahr darstellen können, muss der gesamte Luftraum um den Airport gesperrt werden, sobald tatsächlich eine Drohne entdeckt wird.

Die Protestaktion sollte eigentlich am Freitag mit der morgendlichen Öffnung des Flughafens um 04.30 Uhr Ortszeit starten, die ersten Maschinen aus Asien konnten jedoch planmäßig landen. Die Aktivisten lieferten sich offenbar ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ermittlern. Zwei Männern wurden laut Polizei Freitagfrüh am Gelände festgenommen. Sie stehen unter Verdacht, öffentliche Ruhestörung geplant zu haben. Schon am Donnerstag hatte die Polizei fünf Anführer der Gruppe wegen "Verdachts der Verschwörung zur öffentlichen Ruhestörung" festgenommen.

Unfälle ausschließen

Offizielles Ziel der Kampagne Heathrow Pause ist es, den Bau einer dritten Start- und Landebahn für den Flughafen Heathrow zu verhindern und den Ausstoß klimaschädlicher Gase bis zum Jahr 2025 auf Null zu senken.

Die Vorschriften in Heathrow sehen eine Einstellung des Flugbetriebs vor, sobald im Umkreis von fünf Kilometern um den Airport eine Drohne gesichtet wird. Die Aktivisten wollen allerdings nur Mini-Drohnen in Bodennähe aufsteigen lassen, um Unfälle auszuschließen. Stündlich sollen neue Drohnen aufsteigen, so dass der Flughafen ständig geschlossen bleiben muss.

Heathrow ist einer von insgesamt sechs Verkehrsflughäfen im Großraum London. Täglich fliegen mehr als 200.000 Passagiere mit rund 1.300 Flügen von und nach Heathrow. (red, APA, 13.9.2019)