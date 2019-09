v.l.n.r.: Guray Oz, Onder Celik, Karikaturist Musa Kart, Mustafa Kemal Gungor, Hakan Kara Foto: APA/AFP/CUMHURIYET DAILY NEWSPAP

Istanbul/Ankara – In der Türkei sind fünf frühere Journalisten der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" vorzeitig aus der Haft entlassen worden, darunter der international bekannte Karikaturisten Musa Kart. Nach 142 Tagen hinter Gittern wurden die Journalisten am Donnerstag von ihren Angehörigen und weiteren Unterstützern begrüßt, als sie das Kandira-Gefängnis in der Stadt Kocaeli im Nordwesten der Türkei verließen.

Einige Stunden zuvor hatte ein türkisches Berufungsgericht die Freilassung der Journalisten angeordnet. Eine niedrigere Instanz hatte die Einsprüche der fünf Journalisten gegen ihre Verurteilung vor ein paar Monaten noch zurückgewiesen.

Verurteilung wegen "Unterstützung von Terrorgruppen"

Die Verurteilung der Journalisten im vergangenen Jahr war mit "Unterstützung von Terrorgruppen" durch ihre Berichterstattung begründet worden. Damals ergingen Haftstrafen zwischen zweieinhalb und acht Jahren gegen insgesamt 14 Angeklagte, darunter neben Journalisten auch leitende Mitarbeiter der Zeitung. Wegen der Urteile wurde der Regierung von Staatschef Recep Tayyip Erdogan einmal mehr vorgeworfen, die Pressefreiheit in seinem Land auszuhöhlen.



Die Zeitung Cumhuriyet geriet immer wieder wegen ihrer kritischen Berichterstattung in Konflikt mit der britischen Regierung. Ihr früherer Chefredakteur Can Dündar floh nach Deutschland, nachdem er in Istanbul 2016 wegen eines Artikels über mutmaßliche Waffenlieferungen der Türkei an Islamisten in Syrien zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden war. (APA 13.9.2019)