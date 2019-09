Netflix hat kürzlich einen Vertrag mit Kuku Studios unterzeichnet. Die Animationsfirma soll nun einige Sendungen und Filme für den Streaminggiganten produzieren. Foto: Netflix

Kürzlich hat die Streamingplattform Netflix einen Vertrag mit der Zeichentrick-Firma Kuku Studios unterzeichnet, der besagt, dass Alex Woo (CEO von Kuku Studios), Stanley Moore (Co-Founder), Tim Hahn (Co-Founder) und Erik Benson (Director) von nun an als ausführende Produzenten in einer Reihe exklusiver Zeichentrickprojekte für Netflix fungieren.

2020 auf Netflix

Das erste Projekt des Animationsteams, das zuvor an Hits wie "Ratatouille", "Toy Story 3", "Monster's University" und "Finding Dory" gearbeitet hat, ist "Go! Go! Cory Carson". Dabei handelt es sich um eine Vorschulserie, die auf der Spielzeuglinie "Go! Go! Smart Wheels" von Vtech Electronics basiert.

Die Animationsserie soll voraussichtlich 2020 auf Netflix erscheinen. Weiter hat Netflix einem noch nicht betitelten Animationsfilm grünes Licht gegeben, der von Kuku Studios in Kalifornien produziert werden soll. Alles, was bislang darüber bekannt ist, ist der Themenschwerpunkt: Kraft und Magie der Träume. (west, 13.9.2019)