Zigfach als Lügner entlarvt, ungeschminkter Sexismus und Rassismus, mehrere Klagen am Hals, Korruptionsvorwürfe, massive Schuldenpolitik, ein desaströser Handelskrieg, auf Kuschelkurs mit Diktatoren – und Donald Trump ist trotzdem Präsident der USA geworden und ist es immer noch. Am 3. November 2020 wird in Amerika wieder gewählt, und die Frage ist: Wer kann diesen Mann aus Teflon stürzen? Das Feld an Kontrahenten ist groß, doch nur wenige haben das Zeug dazu, berichtet STANDARD-Außenpolitikredakteur Manuel Escher. Den Podcast hören Sie hier. (red, 13.9.2019)



Donald Trump hat nicht die besten Umfragewerte, dennoch wird ein neuerlicher politischer Wandel in den USA nicht leicht herbeizuführen sein. Foto: AP Photo/Patrick Semansky