Die ehemalige Hypo-Zentrale in Klagenfurt. Foto: APA / Michael Walcher

Wien/Klagenfurt – Bei der Heta, der staatlichen Abbaueinheit der einstigen Hypo Alpe Adria Bank, geht der Abbau besser voran als veranschlagt. Für die Gläubiger heißt das einen abermaligen vorzeitigen Geldfluss. Bisher wurden in zwei Zwischenausschüttungen 7,8 Mrd. Euro an die Gläubiger ausgeschüttet. Die FMA (Finanzmarktaufsicht) erklärt, dass noch heuer mit einer weiteren Zwischenausschüttung zu rechnen sei.

In der FMA war in einer Aussendung am Freitag von einer "substanziellen" Ausschüttung noch vor Jahresende die Rede. Vonseiten der Heta hieß es auf APA-Anfrage, dass von einer Summe zwischen 1,5 und 2 Mrd. Euro auszugehen ist.

Davor hat die FMA als Abwicklungsbehörde heute per Bescheid die sogenannte Erfüllungsquote für die zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten auf 86,32 Prozent erhöht.