Prohaska wohnte einige Jahre mit seiner Familie in der Wohnung, später vermietete er sie an Austria-Spieler. Foto: APA/Pfarrhofer

Der "leidenschaftliche" Simmeringer Herbert Prohaska hatte seine erste Wohnung natürlich in – Simmering. "Ich spielte damals schon bei der Austria, hatte auch schon geheiratet, aber wir wohnten noch bei der Schwiegermutter", erzählt die 1955 in Wiens elftem Bezirk geborene Fußballer-Legende.

"Ich habe dann den Verein gebeten, ob man mir nicht bei der Wohnungssuche helfen kann." Das wurde getan, allerdings: "Nur bei der Suche, bezahlen musste ich sie schon selbst", erzählt Prohaska schmunzelnd. Dafür war dann ein Kredit nötig. Die Wohnung hatte großzügige 120 Quadratmeter, "weshalb die Einrichtung eine Zeit dauerte" , erinnert sich der ehemalige Teamchef, der 2004 zu Österreichs "Fußballer des 20. Jahrhunderts" gewählt worden war.

Wieder verkauft

Prohaska wohnte einige Jahre mit seiner Familie in der Wohnung. Als er 1980 nach Italien wechselte, behielt er sie noch und vermietete sie an Austria-Spieler, "weil mich der Verein darum gebeten hatte. Aber ich kam bald drauf, dass ich das bissl Miete, das ich da bekam, gleich wieder in die Wohnung stecken musste." Später hat Prohaska die Wohnung in Simmering deshalb dann wieder verkauft. (mapu, 17.9.2019)