Wie gut sind die Vertreterinnen und Vertreter der im Wahlkampf stehenden Parteien wirklich über den Klimawandel informiert? Wie viel wissen sie über die wissenschaftlichen Zusammenhänge dahinter? Und wie schneiden die jeweiligen Klimakonzepte der Parteien wirklich ab, wenn sie von Klimaforschern und Umweltexpertinnen auf Herz und Nieren geprüft werden?

Heiße Luft oder wirklich was dahinter? Foto: apa

Die Fridays for Future laden am Freitag gemeinsam mit den Scientists for Future alle Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zur "Großen Klimaprüfung" in die TU Wien. In zwei Runden werden die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Klimakonzepte auf den Prüfstand der Wissenschaft stellen.

Der Livestream zur "Großen Klimaprüfung" startet um 14 Uhr.

Dabei sind: Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Vertretung für Sebastian Kurz, Werner Kogler (Grüne), Peter Pilz (Jetzt), Beate Mein-Reisinger (Neos) und Jörg Leichtfried (SPÖ) in Vertretung für Pamela Rendi-Wagner, die in letzter Minute abgesagt hat. Von der FPÖ hat sich laut den Veranstaltern niemand gefunden, der die Klimakonzepte der Partei präsentieren wollte.

Abgehalten wird die "Prüfung" durch Gottfried Kirchengast (Universität Graz, Wegener-Center für Klima und Globalen Wandel), Helga Kromp-Kolb (Boku Wien), Sigrid Stagl (WU Wien, Institute for Ecological Economics) und Karl Steininger (Universität Graz, Wegener-Center für Klima und Globalen Wandel). Moderieren wird Corinna Milborn von Puls 24, das die Veranstaltung ebenfalls live überträgt. (red, 13.9.2019)