Das Förderprogramm "KMU Digital" des Wirtschaftsministeriums in Kooperation mit der Wirtschaftskammer wird verlängert – zumindest bis ins nächste Jahr hinein, dann muss die nächste Bundesregierung entscheiden, ob es weiteres Geld gibt. Vorerst stehen vier Mio. Euro zur Verfügung, so Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl und Kammerpräsident Harald Mahrer am Freitag vor Journalisten.

Maximal 4.000 Euro

Pro Klein- und Mittelbetrieb (maximal 250 Mitarbeiter) werden maximal 4.000 Euro gefördert. Das Programm "KMU Digital" gliedert sich in drei Phasen: Wie digital ist das Unternehmen, was soll sich wie ändern und wie wird es umgesetzt. Zur Beratung stehen zertifizierte Trainer zur Verfügung, die Förderanträge können in den Landesstellen der Wirtschaftskammer gestellt werden. (APA, 13.9.2019)