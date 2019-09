19 Journalistinnen und Journalisten aus 14 Medienhäusern gründen den Verein der Technologie-Journalistinnen und -Journalisten Österreichs. Foto: REUTERS Fotograf: Kacper Pempel

19 Vertreter aus 14 Medienhäusern (darunter STANDARD, "Presse", "Kurier" und ORF) vernetzen sich künftig noch stärker über die redaktionellen Grenzen hinaus: Diese Woche wurde der Verein der Technologie-Journalistinnen und -Journalisten Österreichs (VTJ) offiziell ins Leben gerufen.

Zweck des Vereins ist zum einen, den Austausch der Mitglieder untereinander zu forcieren und tiefergehende Recherchen im Bereich der Technologieberichterstattung zu fördern. Zum anderen soll der Zusammenschluss auf die wichtige Rolle der Technologie in der Gesellschaft aufmerksam machen.

Die Wichtigkeit der Technologie

"Wir wollen aufzeigen, welche Relevanz dieses journalistische Segment haben kann", sagt Vereinsobmann Ralf Hillebrand von den "Salzburger Nachrichten". "Technologie ist ständig präsent und spielt heutzutage in der Politik eine ebenso große Rolle wie in der Wirtschaft", sagt Barbara Steinbrenner von der "Presse", eine der vereinsinternen Rechnungsprüferinnen. Der stellvertretende Obmann Oliver Janko ("Smartphone Magazin") ergänzt: "Österreich wird gerade in der Technologiewelt oft nur am Rande wahrgenommen. Vielleicht können wir an diesem Stellenwert etwas ändern."

Neben Hillebrand und Janko sind noch Dominik Erlinger ("Krone"), Roman Vilgut ("Kleine Zeitung") sowie Markus Sulzbacher (STANDARD) Teil des Vereinsvorstands; Valerie Hagmann ("E-Media", "Report") ist neben Steinbrenner zweite Rechnungsprüferin. Weitere Mitglieder sind Muzayen Al-Youssef (STANDARD), Rene Findenig ("Heute"), Michael Leitner ("Kurier", futurezone.at), Christoph Lumetzberger ("Smartphone Magazin"), Thomas Prenner ("Kurier", futurezone.at), Johann Puntigam (ORF), Ivica Putnik ("E-Media"), Sebastian Räuchle ("Krone"), Tobias Seifried ("oe24"), Martin Szelgrad ("Telekom & IT Report"), Patrick Wollner ("Kurier Freizeit") und Markus Zottler ("Kleine Zeitung"). (red, 13.9.2019)