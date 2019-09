Kroatien hat viele schöne Seiten – im Bild die Insel Brac. Über die weniger schönen, etwa den faschistischen Ustascha-Staat der 1940er-Jahren, wollen viele nicht reden – und dessen Symbole auch nicht verbieten. Foto: Reuters / Marko Djurica

Zagreb – Der Ustascha-Gruß "Za dom – spremni" (Für die Heimat – bereit) scheint die kroatischen Bürger nicht besonders zu stören. In einer Umfrage des Privatsenders RTL sprachen sich 45 Prozent der Befragten gegen ein Verbot des umstrittenen faschistischen Grußes aus. Rund 30 Prozent würden ihn in jeder Form verbieten.

Weitere knapp 13 Prozent würden den Gruß verbieten, jedoch nicht für die paramilitärische Gruppe HOS aus dem Kroatienkrieg, die den umstrittenen Ausruf, der vom Ustascha-Regime benutzt worden war, auf ihrem Emblem hat. Keine Einstellung dazu haben 8,5 Prozent der Befragten.

Beliebte Nationalisten

Obwohl der Ustascha-Gruß in Kroatien verfassungswidrig ist, wird er bei Gedenkfeiern für Angehörige der rechten Paramilitärgruppe geduldet, was immer wieder für Aufregung sorgt. Der Gruß gehört auch zum Repertoire des ultranationalistischen Sängers Marko Perkovic alias "Thompson", dessen Lieder nicht nur bei vielen Kroaten, sondern auch bei der kroatischen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic beliebt sind.

Das Hohe Gericht für Ordnungswidrigkeiten hatte im August mit einem rechtskräftigen Urteil festgestellt, dass die Verwendung des Grußes eine Ordnungswidrigkeit darstelle, ungeachtet dessen, dass es zum Text eines Songs gehöre. Der Song "Bojna Cavoglave" beginnt mit dem umstrittenen Ausruf. In der Umfrage gaben 48 Prozent der Befragten an, dass sie die Geldstrafe, die das Gericht über Thompson verhängt habe, nicht unterstützen. Hingegen befürworteten knapp 42 Prozent das Urteil.

Die von Ante Pavelic im Jahr 1929 im Exil gegründete Ustascha-Bewegung gelangte in Kroatien 1941 als Handlangerin der deutschen Nationalsozialisten unter Diktator Adolf Hitler an die Macht. Während der Herrschaft der kroatischen Faschisten im NDH-Staat ("Nezavisna Drzava Hrvatska" – Unabhängiger Staat Kroatien) wurden mehrere hunderttausend Serben, Juden, Roma und kroatische Antifaschisten ermordet. Nach dem Zusammenbruch des Ustascha-Regimes im Jahr 1945 flohen viele Ustascha-Sympathisanten und -Kämpfer ins Ausland. Etliche kehrten nach der Ausrufung der Unabhängigkeit Kroatiens von Jugoslawien im Jahr 1991 aus der Emigration zurück.

Lieber nicht drüber reden

Auf die Frage, was sie generell von dem umstrittenen Gruß halten, gaben dennoch 30 Prozent der Befragten an, dass es an der Zeit wäre, diesem Thema keine so große Aufmerksamkeit mehr zu schenken und stattdessen in die Zukunft blicken. Weitere rund 21 Prozent würden Diskussionen über Titos Partisanen und die Ustascha für 30 Jahre auf den Eis zu legen, berichtete RTL.

Knapp 19 Prozent assoziieren den Gruß mit dem Kroatienkrieg, rund elf Prozent halten es für einen historischen kroatischen Gruß, neun Prozent verknüpfen ihn mit der Ustascha-Bewegung. Keine Einstellung dazu haben 6,5 Prozent.

Ustascha-Symbole sind in Kroatien per se nicht verboten, aber es gibt einen Artikel im kroatischen Strafrecht, wonach das Verwenden von Ustascha-Symbolen als Aufstachelung zu religiösem und ethnischem Hass gesehen werden kann. Deshalb wird das "U", das für Ustascha steht und der Ustascha-Spruch "Za dom spremni – Für das Vaterland bereit" zuweilen bestraft. Die Strafen sind allerdings nicht hoch. Der Spruch "Za dom spremni" wurde auch von den Kroatischen Verteidigungskräften im jüngsten Krieg (1991-1995) verwendet und ist in deren Veteranenverbänden inkludiert. (APA, red, awö, 13.9.2019)