So soll das Stadion der NBA-Mannschaft Miami Heat künftig aussehen. Foto: Bangbros

Die US-Pornowebsite Bangbros will sich die Namensrechte am Stadion der Basketball-Mannschaft Miami Heat sichern. Seit 1999 war American Airlines der Namensgeber der Feststätte – allerdings hat die US-Flugkette bereits angekündigt, dass man den Deal beenden werde. Seither hat sich ein Bieterkrieg um die Spielstätte entwickelt, nun ist auch Bangbros in den Ring gestiegen.

Stadion soll Bangbros Center heißen

Zehn Millionen Dollar bietet der Pornohersteller aus Miami dafür, dass das Stadion soll dafür die nächsten zehn Jahre Bangbros Center (BBC) heißen. Ob die Website den Zuschlag erhalten wird, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich. So soll nämlich deutlich mehr Geld nötig sein, um sich die Namensrechte zu sichern. (red, 13.9.2019)