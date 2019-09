Happy zuhause

Ich bin zuhause geblieben. Ja genau, das klingt nach ultimativer moralischer Erhöhung eines privilegierten, scheinreflektierten urbanen Bobopublikums. Noch dazu mit eigenem Garten. Ich könnte also noch eins draufsetzen und sagen, dass ich durch umfangreiche Bepflanzungen CO2 der anderen abgebaut habe, gas- statt steinkohlegegrilltes Gemüse gegessen und die Früchte der umliegenden Felder geerntet habe. Wow!

Diese Erzählung stimmt sogar großteils, benötigt aber so und so Einordnung, weil: Wer grundsätzlich alles hat und von manchem zu viel, der kann leicht verzichten. Wer weiß, dass er könnte, tut sich leicht, es zu lassen. Beispielsweise die Sommerreise. (Nein, es folgt auch nicht außersaisonal eine Herbst- oder Winterreise in die Ferne, auch nicht mit dem Zug.)

Die Motive dafür liegen nicht in der moralischen Erhöhung und auch auf einer masochistischen Verzichts-Skala, sondern: Ich will so nicht reisen.

Ich will nicht stundenlang auf der Zufahrt nach Siena stauen nachdem ich bis Venedig durchgebrettert bin. Ich will nicht zwischen den Achseln Tausender durchfotografieren. Ich will keine fünffach überteuerten Kaffees mehr bestellen. Ich will überhaupt keine dieser "ich hüpfe aus meinem normalen Leben"-Reisen. Ich bin happy mit dem, was hier ist. Die Ferne ruft nicht nach mir.

Vielleicht ist die beste Erklärung die mit dem Alter: Mein Gott, ist es ruhig und schön im Garten. (Karin Bauer, 15.9.2019)