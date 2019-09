Mit Hubert Wallner geht die begehrte Auszeichnung "Koch des Jahres" des Gourmetführers Gault&Millau diesmal an den Wörthersee.

Das See Restaurant Saag in Techelsberg zählt zu den bekanntesten Restaurants am Wörthersee. Chefkoch und Inhaber Hubert Wallner darf sich nun über die Auszeichnung "Koch des Jahres 2020" von Gault&Millau freuen.

Zum 37. Mal wird die Auszeichnung "Koch des Jahres" vom Restaurantführer Gault & Millau verliehen. Vor Wallner freuten sich Granden wie Markus Mraz aus dem Mraz&Sohn, Heinz Reitbauer vom Restaurant Steiereck oder Konstantin Filippou aus dem gleichnamigen Restaurant über die Auszeichnung.

Hubert Wallner, Koch des Jahres 2020. Foto: See Restaurant Saag

Für Wallner ist Kochen nicht nur Beruf sondern Leidenschaft, die ihm als Sprössling einer Hoteliersfamilie in die Wiege gelegt wurde. Bereits als Kind hat er seiner Mutter in ihrem Hotel- und Restaurantbetrieb "Grüner Baum" im niederösterreichischen St. Valentin über die Schulter geschaut.

Knusprige Erdäpfel mit gebeizter Wörthersee Reinanke von "Koch des Jahres" Hubert Wallner. Foto: Joerg Lehmann

Dem folgten die Ausbildung zum Koch sowie Stationen bei Lehrherren wie Hans Haas im Tantris in München, oder Martin Sieberer im 5-Sterne-Hotel Trofana Royal. Nach einigen Jahren in der Schweiz kehrte Wallner als Küchenchef des Restaurant Caramé in Velden nach Österreich zurück.

2010 eröffnete der frisch gebackene "Koch des Jahres" Hubert Wallner sein See Restaurant Saag am Wörthersee. Foto: Saag

2010 erfolgte die Eröffnung des eigenen Lokals, dem See Restaurant Saag. Im Vorjahr eröffnete der frischgebackene Gault&Millau Koch des Jahres 2020 gemeinsam mit seiner Gattin Kerstin das zweite Restaurant direkt am Wörthersee: Das Bistro Südsee by Hubert Wallner. (niw, 13.9.2019)

Ausgezeichnete Köche der letzten fünf Jahre

2019 Benjamin Parth, Hotel Yscla – Ischgl

2018 Markus Mraz, Mraz & Sohn – Wien

2017 Heinz Reitbauer, Steirereck – Wien (Koch des Jahrzehnts)

2016 Konstantin Filippou, Konstantin Filippou – Wien

2015 Richard Rauch, Steirawirt – Trautmannsdorf