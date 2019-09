Neel Sethi als Mogli neben einem seiner Wolfsgeschwister in der zauberhaften Realverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickfilms "The Jungle Book" von 1967. Kann er Shir Khans rachsüchtigen Klauen entkommen? Um 20.15 Uhr, ORF 1 Foto: ORF

19.25 TALK

Im Fokus Spezial – FPÖ Jenny Laimer und Benedikt Gmeiner im Gespräch mit FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer. Bis 19.40, ATV

20.15 ACTIONFILM

Fast & Furious 7 (Furious 7, USA 2015, James Wan) Der letzte Teil der Filmreihe mit Paul Walker: Nachdem Dominic (Vin Diesel) und seine Leute Owen Shaw außer Gefecht gesetzt haben, sind sie der festen Überzeugung, ein normales Leben führen zu können. Doch da steht ihnen Owens Bruder Deckard (Jason Statham) im Weg, der die ehemaligen Crewmitglieder nun einzeln aufsucht. Im Anschluss um 22.55 Uhr auf Puls 4: Fast & Furious 8. Bis 22.55, Puls 4

20.15 REPORTAGE

Faszination Arktis Arte folgt den Extremtauchern Jill Heinerth und Mario Cyr auf ihrer abenteuerlichen Entdeckungsreise in die Unterwasserwelt der Arktis. Dabei treffen sie auf Belugas, Narwale, Walrosse, Eisbären und gigantische Eisberge. Allerdings werden sie auch mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert. Bis 21.40, Arte

20.15 SCIFI-FILM

Hüter der Erinnerung – The Giver (The Giver, USA 2014, Phillip Noyce) Mit dem dystopischen Drama – einer Adaption des gleichnamigen Romans von Lois Lowry – tauchen die Zuschauer in die Welt einer farblosen Gesellschaft ab, die ihre Emotionen unterdrückt. Alles dank einer Droge, die jedem Einzelnen jeden Morgen verabreicht wird. Das Ergebnis: keine Kriege, keine Armut und keine Gewalt. Was wohl passiert, wenn jemand (Brenton Thwaites) diesen Kreis zu durchbrechen droht? Bis 22.00, ProSieben

20.15 NEUVERFILMUNG

The Jungle Book (USA 2016, Jon Favreau) ÜberwältigendeRealverfilmung des Disney-Klassikers Das Dschungelbuch mit Neel Sethi als Mogli. Der Waisenknabe wurde im Dschungel von der Wölfin Raksha großgezogen, doch er muss sein geliebtes Zuhause wegen der Abneigung des Tigers Shir Khan gegen ihn verlassen. Seine Rückkehr ins Dorf bedeutet allerdings nicht, dass Shir Khan ihn in seiner Rachsucht nicht verfolgt. Bis 21.55, ORF 1

KinoCheck

21.55 ABENTEUERFILM

Indiana Jones und der Tempel des Todes (Indiana Jones and the Temple of Doom, USA 1984, Steven Spielberg) Im zweiten Teil der Reihe macht sich Harrison Ford (Jones) auf die Jagd nach dem satanischen Maharadscha, der mehrere Kinder gekidnappt und einen von fünf heiligen Steinen gestohlen hat. Er findet sich im Tempel des Todes wieder – Schauplatz mehrerer Menschenopfer. Bis 23.45, ORF 1

22.00 ACTIONTHRILLER

Wer ist Hanna? (Hanna, D/UK/USA 2011, Joe Wright) Der ehemalige CIA-Agent Erik (Eric Bana) formt seine Tochter Hanna (Saoirse Ronan) zu einer Kampfmaschine. Nach Beendigung ihrer Ausbildung soll sie sich an der Geheimagentin Wiegler (Cate Blanchett) rächen, die einst ihre Mutter ermordete. Bis 0.15, ProSieben