Ein Schriftsteller auf der Suche nach einer neuen Heimat: Josef Hader als Stefan Zweig in Maria Schraders "Vor der Morgenröte", ORF 2, 23.05 Uhr Foto: ORF

11.05 INTERVIEW

Wahl 19: Pressestunde Die Spitzenkandidatin der Neos, Beate Meinl-Reisinger, stellt sich Journalistenfragen. Im Anschluss ist FPÖ-Chef Norbert Hofer an der Reihe. Bis 13.00, ORF 2

11.35 CHAPLIN-KLASSIKER

Moderne Zeiten (Modern Times, USA 1936, Charles Chaplin) Arbeiter, die wie Schafe eine Fabrik verlassen: In seinem letzten Film ohne Dialoge nimmt Chaplin vor dem Hintergrund der Depressionszeit eine entmenschlichte Welt ins Visier. Klassiker des Weltkinos. Bis 13.00, 3sat

13.55 TRAGIKOMÖDIE

Eat Drink Man Woman (Yin shi nan nu, TWN/USA 1994, Ang Lee) Ein verwitweter Meisterkoch lebt nach wie vor mit seinen drei erwachsenen Töchtern in einem Haus in Taipeh – bis sich allmählich Veränderungen einschleichen. Der in Taiwan aufgewachsene, heute in der Nähe von New York lebende Meisterregisseur Ang Lee (The Ice Storm) schöpfte aus seiner eigenen Biografie. Bis 15.55, One

20.15 PSYCHOTHRILLER

Im Schatten der Angst (Ö/D 2019, Till Endemann) Julia Koschitz spielt Karla Eckhardt. Als Psychiaterin soll sie die Schuld eines Angeklagten beweisen. Das ist bald klarer, als ihr lieb ist. Bis 21.50, ORF2

20.15 KRIEGSFILM

Das Boot (D 1981/1996, Wolfgang Petersen) Arte zeigt den 1996 entstandenen Director's Cut des 1981 ins Kino gekommenen Publikumserfolgs. Bis 23.35, Arte

21.30 OPER

Don Quichotte Mariame Cléments Inszenierung von Jules Massenets Oper für die Bregenzer Festspiele mit Gábor Bretz als Don Quichotte und David Stout als Sancho. Am Pult der zart musizierenden Wiener Symphoniker: Daniel Cohen. Bis 23.15, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wer schafft die Arbeit? Nach der Sechs-Parteien-Runde zum Klimaschutz wird diesmal das Thema Arbeit und Wirtschaft behandelt. Was ist ein gerechter Mindestlohn? Und wer schließt die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen? Bis 23.05, ORF 2

23.05 FILMBIOGRAFIE

Vor der Morgenröte (D/A/F 2016, Maria Schrader) Die Flucht vor den Nazis führte den österreichischen Autor Stefan Zweig unter anderem nach Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York und in den brasilianischen Ort Petrópolis. Die Regisseurin Maria Schrader fokussiert in ihrem feinsinnigen Film auf exemplarische Momente, Josef Hader überzeugt als Schriftsteller auf der Suche nach einer neuen Heimat. Bis 0.50, ORF 2

KinoCheck

0.20 MELODRAM

Liebe(Amour, F/D/A 2012, Michael Haneke) Michael Hanekes intimes Kammerspiel über das Altern und Sterben eines bürgerlichen Paars in seiner Pariser Wohnung. Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant machen noch die kleinste Geste zum Erlebnis. Bis 2.20, SWR