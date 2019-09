Am Dienstag hat Apple seine neuen iPhones vorgestellt, ab sofort sind sie vorbestellbar. Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Seit Freitagnachmittag können in Österreich die neuen iPhones vorbestellt werden. Die Mobilfunker locken mit entsprechenden Angeboten. Ob die sich lohnen und wie sich die Preise entwickeln, haben bereits die beiden Preisvergleichsportale Tarife.at und Durchblicker.at analysiert.

Günstiger mit Sim-only-Tarif

Wie üblich müssen Kunden für die neuen Geräte in Kombination mit einem Tarif und einer Mindestvertragslaufzeit weniger bezahlen. Zumindest bei der Anschaffung, denn über die Vertragslaufzeit hinweg gerechnet, ist das nicht immer die günstigste Variante. Laut Tarife.at spart man im Schnitt 246 Euro, wenn man das iPhone 11 ohne Mobilfunkvertrag kauft und dazu einen Sim-Only-Tarif wählt.

"In Österreich gibt es mittlerweile über 35 Mobilfunkanbieter, aber nur wenige von ihnen werden das iPhone 11 führen. Insbesondere günstige Discount-Anbieter bieten oftmals keine Smartphones an. Wer sein iPhone unbedingt mit einem Tarif abschließen möchte, schränkt sich dadurch massiv ein", erklärt Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von Tarife.at, in einer Aussendung. Zumindest einen Vorteil gebe es bei Mobilfunkern aber: sie würden Ratenzahlung ohne Mehrkosten anbieten. Im Elektrohandel könnten Kosten von mehreren hundert Euro hinzukommen.

Kein Schnäppchen

Auch Durchblicker.at warnt: die ersten Angebote der Mobilfunker sind keineswegs Schnäppchen. "Den günstigeren Einkaufspreis für das Einstiegsmodell haben die Betreiber demnach nicht weitergegeben. Apple bringt das iPhone 11 gegenüber dem iPhone XR um 50 Euro billiger in den Handel. Bei den ersten Betreiber-Angeboten in Österreich kostet das iPhone 11 jedoch über die 24 Monate Mindestvertragslaufzeit 27 bis 38 Euro mehr", erklärt das Preisvergleichsportal.

Geschäftsführer Reinhold Baudisch rechnet zudem vor, dass das iPhone 11 mit 64 GB Speicher – gemessen am österreichischen Netto-Durchschnittseinkommen – ein halbes Monatsgehalt kostet. Beim iPhone 11 Pro Max mit 512 GB Speicher sei es sogar gleich von ganzes Gehalt.

Bis Weihnachten billiger

Außerdem würden die Mobilfunker die gestützten Preise der meisten iPhones nach einigen Monaten senken. Vergangene Preisbeobachtungen hätten hier gezeigt, dass das in zwei Monaten um bis zu 240 Euro der Fall sein kann, so Tarife.at. Auch die Analyse Durchblicker.at sieht diesen Preisverfall. Es kann sich also auch lohnen, bis zum Weihnachtsgeschäft zu warten, wenn die Mobilfunker neue Angebote schnüren. (red, 13.9.2019)