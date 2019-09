Der haushohe Favorit schlägt den im Ranking nur auf Platz 551 liegenden Patrik Niklas-Salminen in zwei Sätzen

Der erste Punkt für Österreich war nach 1:36 Stunden Gewissheit. Foto: REUTERS/LEHTIKUVA

Espoo – Österreichs Davis-Cup-Team ist am Freitagabend in Espoo erwartungsgemäß mit 1:0 in Führung gegangen. Der haushohe Favorit Dominic Thiem besiegte den im Ranking nur auf Platz 551 liegenden Patrik Niklas-Salminen nach 1:36 Stunden mit 6:3,6:4. Im Anschluss traf Sebastian Ofner, der anstelle des über Nacht erkrankten Dennis Novak spielte, auf die finnische Nummer 1 Emil Ruusuvuori.

Der Sieger des Länderkampfs spielt Anfang März 2020 in der Qualifikationsrunde um einen Platz beim großen Finalturnier in Madrid. (APA, 13.9.2019)