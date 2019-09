Das Rettungsschiff mit mehr als 80 Migranten an Bord soll Lampedusa anvisieren

Mehr als 80 Migranten hat das Team der "Ocean Viking" an Bord genommen. Nun dürfen sie in Lampedusa anLand gehen. Foto: AP/Renata Brito

Rom – Die mehr als 80 Migranten auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" im Mittelmeer dürfen in Italien an Land. Die italienische Regierung habe dem Schiff den Hafen der Insel Lampedusa zugewiesen, meldete die Nachrichtenagentur ANSA am Samstag.

Das von Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée betriebene Schiff darf direktin den Hafen einlaufen. Die "Ocean Viking" hatte am vergangenen Sonntag zunächst 50 Menschen gerettet. Danach übernahm sie weitere 34 Bootsflüchtlinge, die die Organisation Resqship zuvor aus Seenot gerettet hatte. Nur zwei Menschen, eine hochschwangere Frau und ihr Mann, durften bisher von Bord und wurden nach Malta gebracht. (APA, 14.9.2019)