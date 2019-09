Disney-Chef Bob Iger. Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

Der Chef des US-Unterhaltungskonzerns Disney, Bob Iger, ist aus dem Verwaltungsrat des iPhone-Riesen Apple ausgetreten. Der 68-Jährige Spitzenmanager vollzog den Schritt bereits am 10. September, wie am Freitag aus einer Mitteilung von Apple an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging. Damit erfolgte der Rücktritt just an dem Tag, an dem Apple seinen Videostreaming-Dienst Apple TV+ vorstellte.

Direkte Konkurrenten

Mit dem Service entsteht eine direkte Konkurrenz zu Disneys Angeboten. Iger sprach Apple sowie Vorstandschef Tim Cook und den anderen Verwaltungsräten seine Hochachtung und seinen Dank aus. Der Disney-Chef war 2011 nach dem Tod des legendären Apple-Gründers Steve Jobs in das höchste Gremium des iPhone-Konzerns berufen worden. (APA/dpa, 14.9.2019)