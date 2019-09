Eine AUA-Maschine musste umkehren: Im Flugzeug hat es komisch gerochen. Foto: APA

Wien – Ein Austrian-Airbus A320-200 (OS-569) mit 126 Passagieren und einer sechsköpfigen Crew auf dem Weg nach Zürich hat am Freitag kurz nach dem Start in Wien-Schwechat aufgrund eines ungewöhnlichen Geruchs in der Kabine umgedreht und ist problemlos wieder gelandet, berichtete "The Aviation Herold".

Die Fluggäste wurden auf den nächsten Flug umgebucht, die Ursache für den Geruch wird untersucht. (APA, 14,9, 2019)