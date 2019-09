Routiniers schlugen Kontinen/Ruusuvouri in zwei Sätzen

Oliver Marach und Jürgen Melzer taten im Doppel ihre Pflicht. Foto: Mikko Stig/Lehtikuva via AP

Espoo – Österreichs Davis-Cup-Team ist am Samstag beim Play-off in Finnland mit 2:1 in Führung gegangen. Die Routiniers Oliver Marach und Jürgen Melzer besiegten Henri Kontinen/Emil Ruusuvuori nach 90 Minuten 7:6(5),6:2. Mit der starken Leistung legten sie Dominic Thiem sozusagen den "Matchball" auf. Der Weltranglisten-Fünfte traf im Anschluss im Duell der Nummern eins beider Länder auf Ruusuvuori.

Der Sieger des Länderkampfs spielt Anfang März 2020 in der Qualifikationsrunde und im Falle eines weiteren Erfolgs beim lukrativen Finalturnier in Madrid. (APA, 14.9.2019)