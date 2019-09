Hans Niessl bei seiner Verabschiedung mit Nachfolger Hans Peter Doskozil. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Das Gerücht hatte im Burgenland bereits die Runde gemacht, am Freitag wurde es dem STANDARD bestätigt. Hans Niessl (68), der Ende Februar als Landeshauptmann an Hans Peter Doskozil übergeben hat, will und dürfte Präsident der Bundes Sportorganisation (BSO) werden. Niessl ist nach derzeitigem Stand der einzige Kandidat für die Nachfolge von Rudolf Hundstorfer, der am 20. August während eines Kroatien-Urlaubs im 68. Lebensjahr einem Herzinfarkt erlegen ist.

Niessl soll laut ORF Burgenland von allen drei Dachverbänden (ASKÖ, Union, ASVÖ) unterstützt werden, sich geehrt fühlen und bereit sein, die Aufgabe zu übernehmen. Er gilt als durchaus Sport-, vor allem als Fußball-affin. Mit seinem Heimatverein UFC Frauenkirchen kickte er in der Regionalliga, damals immerhin die zweithöchste Spielklasse im Lande. In einem STANDARD-Interview erklärte er einmal: "Als junger Spieler war ich offensiv, mit zunehmendem Alter dann eher in der Defensive. Die Technik war nicht unbedingt meine Stärke. In der Abwehr habe ich mich eher wohlgefühlt."

Trainerausbildung

Die Trainerausbildung absolvierte Niessl Anfang der 80er unter Leopold Stastny gemeinsam mit Paul Gludovatz, Thomas Parits und Norbert Barisits. Mit A-Lizenz war er dann in Gols, Weiden und Frauenkirchen tätig. Das Burgenland, dessen Geschicke Niessl ab 2000 lenkte, ist einer der Hauptsponsoren des Fußballbunds (ÖFB).

Das weitere Prozedere bis zu Niessls Kür? Am 17. Oktober tagt der Wahlausschuss der BSO, daraufhin wird ein offizieller Wahlvorschlag übergeben. Neben dem Posten des Präsidenten ist der gesamte Vorstand zu besetzen, dessen Amtszeit im November ausläuft. Ab dann, darauf hat man sich schon verständigt, werden die Perioden nicht mehr drei, sondern fünf Jahre lang dauern. Am 8. November nimmt die Bundes-Sportversammlung die Wahl vor, Kandidaten brauchen eine Zweidrittelmehrheit, üblicherweise ist die Kür nicht viel mehr als eine Formalangelegenheit.

Was ist die BSO?

Die 1969 gegründete BSO vertritt die Interessen des Sports in Österreich und in internationalen Organisationen, sie ist die zentrale Koordinations- und Beratungsplattform im Sport. Ordentliche Mitglieder der BSO sind neben den Dachverbänden sämtliche Fachverbände sowie der Behindertensportverband, das ÖOC, das Paralympische Komitee (ÖPC) und Special Olympics. (wei, fri, 14.9.2019)