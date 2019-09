Der mutmaßliche Anführer des Terrornetzwerks Al Kaida ist tot.

Washington – Der charismatische Sohn von Al-Kaida-Gründer Osama bin Laden, Hamza bin Laden, sollte eines Tages die Geschicke des Terror-Netzwerkes führen. Anfang August meldeten US-Medien unter Berufung auf amerikanische Regierungsvertreter, dass bin Ladens Sohn längst tot sei. US-Präsident Donald Trump, der die Tötung damals nicht kommentieren wollte, hat am Samstag bestätigt, dass Hamza bin Laden im Rahmen einer US-geführten Anti-Terror-Operation starb.

"Hamza Bin Laden, der oberste Al-Kaida-Führer und Sohn von Osama Bin Laden, wurde bei einer von den USA geführten Operation zur Terrorismusbekämpfung in der Region Afghanistan/Pakistan getötet", sagte Trump am Samstag in einer Aussendung. Das Weiße Haus erklärte, der Tod des Bin-Laden-Sohns stelle nicht nur aus symbolischen Gründen einen Rückschlag für Al-Kaida dar, sondern "unterminiert auch wichtige Aktivitäten der Gruppe".

Belohnung für Hinweise

Der Zeitpunkt der Tötung ist weiterhin nicht bekannt. Laut dem Bericht der "New York Times" fand die tödliche Anti-Terror-Operation innerhalb der vergangenen zwei Jahre statt. Die USA hatten im Februar eine Million Dollar (900.000 Euro) Belohnung für Hinweise zum Aufenthaltsort des Bin-Laden-Sohns ausgesetzt. Dieser habe sich "zu einem der Anführer" des Terrornetzwerks Al-Kaida entwickelt, erklärte das Außenministerium damals, wenngleich dies eher für die moralische als für die operative Führung des Netzwerks gelte, vermuten Jihadismus-Experten.

Saudi-Arabien entzog ihm daraufhin die Staatsbürgerschaft, was er mit einem Aufruf zur Revolte auf der Arabischen Halbinsel konterte. Berichte von "New York Times" und NBC News legen nahe, dass Hamza bin Laden zu diesem Zeitpunkt womöglich bereits tot gewesen sei.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, wonach sich Hamza bin Laden in Pakistan, Afghanistan, Syrien oder dem Iran versteckt halte. Er galt als möglicher Nachfolger von Al-Kaida-Führer Aiman al-Sawahiri, der nicht als besonders charismatisch gilt.

15. Kind Osamas

Al-Kaida-Gründer Osama bin Laden war 2011 von US-Sondereinsatzkräften in seinem Versteck in Pakistan aufgespürt und getötet worden. Hamza bin Laden ist das 15. von etwa 20 Kindern bin Ladens und Sohn von dessen dritter Frau. (red, 14.9.2019)