Dieses NASA-Satellitenbild zeigt die Rauchschwaden nach einem Angriff auf die weltweit größte Ölverarbeitungsanlage in Saudi-Arabien. Foto: AP

Riad – Jemenitische Houthi-Rebellen haben mit Drohnenangriffen das Herz der saudi-arabischen Ölindustrie getroffen. Sie beschossen am Samstag unter anderem den weltgrößten Betrieb zur Öl-Verarbeitung in Abkaik. Auf Fernsehbildern waren in Flammen stehende Anlagen und weithin sichtbare Rauchsäulen zu sehen.

Die Angriffe legten die Ölproduktion des weltgrößten Ölexporteurs teilweise lahm. Die Ölförderung des Konzerns Aramco, dem die Anlagen in Abkaik und Churais gehören, sei um 5,7 Millionen Barrel Rohöl pro Tag eingebrochen, sagte der saudische Energieminister Prinz Abdulasis bin Salman der staatlichen Nachrichtenagentur SPA. Das ist knapp die Hälfte der saudi-arabischen Produktion und fünf Prozent der weltweiten täglichen Nachfrage.

In den Einrichtungen des Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Khurais ist nach einer Drohnen-Attacke am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. euronews (in English)

Die USA erklärten sich in der Nacht auf Sonntag zur Freigabe von Ölreserven bereit, sollte es nach den Drohnenangriffen zu Engpässen kommen. Der Anschlag schürte neben Sorgen vor einem nun unmittelbar bevorstehenden Ölpreis-Anstieg auch Befürchtungen vor einer Eskalation der Gewalt in der Region.

Nicht die mit dem Iran alliierten Houthis, die sich ausdrücklich zu den Angriffen bekennen, sondern Teheran sei für das Feuer in der Raffinerie verantwortlich, sagte US-Außenminister Mike Pompeo per Kurznachrichtendienst Twitter. "Inmitten der Rufe nach Deeskalation hat der Iran jetzt einen noch nie da gewesenen Angriff auf die Welt-Energieversorgung verübt. Es gibt keinen Beweis, dass die Angriffe vom Jemen kamen," hieß es auf seinem Profil.

Der Sprecher des iranischen Außenministerium wies die Anschuldigungen am Sonntag zurück. Der Vorwurf des US-Außenministers sei "gegenstandslos". Kurz zuvor drohte ein General der iranischen Revolutionsgarden damit, dass der Iran für einen Krieg bereit sei und dass sich mehrere US-Stützpunkte in der Reichweite iranischer Raketen befinden würde.

Dieser Ausschnitt aus einem Video zeigt die brennende Anlage kurz nach dem Angriff am frühen Samstagmorgen.

Im August reklamierten die Houthis einen Drohnen-Angriff auf ein Ölfeld im Osten Saudi-Arabiens für sich. Bereits Mitte Mai hatten die Rebellen nach eigenen Angaben zwei Ölpumpstationen in der Nähe von Riad mit Drohnen attackiert. Aramco setzte daraufhin aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Betrieb seiner Ost-West-Pipeline aus.

Die Houthis bezeichneten damals ihre Angriffe als Vergeltung für den von Riad angeführten Militäreinsatz im Jemen. Dort herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den Houthi-Rebellen, hinter denen der Iran steht.

Dramatische humanitäre Krise für Zivilbevölkerung im Jemen

Nach UN-Angaben wurden in dem Konflikt bereits Zehntausende Menschen getötet, unter ihnen tausende Zivilisten. 3,3 Millionen Menschen wurden in die Flucht getrieben, 24 Millionen Menschen aus dem Jemen sind auf Hilfslieferungen angewiesen. Die UNO spricht von der schlimmsten humanitären Krise weltweit. (red, 15.9.2019)