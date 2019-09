Johnson beharrt auf einen Brexit am 31. Oktober und drückte seine Bestimmtheit mit einem ungewöhnlichen Vergleich aus

Foto: imago images/Future Image

London – "Umso wütender Hulk wird, desto stärker wird Hulk." Mit diesen Worten wollte der britische Premierminister Boris Johnson seine Entschlossenheit, das Land aus der EU zu führen, unterstreichen. "Hulk ist jedes Mal entkommen, egal wie sehr er in der Enge schien – und das gleiche gilt für dieses Land. Wir werden am 31. Oktober ausscheiden", sagte Johnson im Interview mit der "Mail on Sunday".

Im Netz sorgte der Vergleich mit der widerspenstigen Comicfigur "Der unglaubliche Hulk" für Spott und Unverständnis. "Der unglaubliche Hulk verlor bekanntermaßen seine Beherrschung, verursachte Tod und Zerstörung. Dann, als alles vorbei war, wurde es von Reue und Selbsthass verzehrt", kommentiert ein Nutzer ungläubig Johnsons Worte.

Er werde Wege finden, ein jüngst vom Parlament verabschiedetes Gesetz zu umgehen, sagte Johnson weiter in dem Interview. Vor einem für Montag geplanten Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zeigte er sich zuversichtlich. Es gebe gute Gespräche über die Irland-Frage. "Es werden große Fortschritte erzielt", sagte der Premierminister.

Johnson hat sich in dem Interview "sehr zuversichtlich" zu einem möglichen Brexit-Abkommen geäußert. Foto: APA/AFP/POOL/JON SUPER

Vor allem der "Backstop" steht einer Einigung mit der EU im Weg. Johnson will die Regelung in dem bereits ausgehandelten Vertrag streichen. Mit dem "Backstop" soll nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland verhindert werden. Johnson will den Brexit notfalls auch ohne Vertrag mit der EU vollziehen. (red, APA, 15.9.2019)