Wien – Der Anwalt von Heidi Horten, Manfred Ainedter, hat am Sonntag via "Kronen Zeitung" eine Klage gegen ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian angekündigt. Seine Mandantin werde sich gegen Herrn Katzian und allfällige weitere Beleidigungen und Übergriffe zur Wehr setzen. "Frau Horten will nicht der Fußabstreifer in diesem Wahlkampf sein", so Ainedter.

Katzian hatte beim Auftakt der Gewerkschafter in der SPÖ in Richtung der ÖVP-Großspenderin gemeint: "An Neid auf die Aufg'spritze mit ihre Zwa-Millionen-Ketten ham mir ned." Diese Aussage des SPÖ-Politikers soll nun ein rechtliches Nachspiel bekommen.

Heidi Goëss-Horten spendete in zwei Jahren knapp eine Million Euro an die ÖVP. Foto: Karl Schöndorfer

Die laut "Forbes"-Liste mit einem Vermögen von geschätzt 3,1 Milliarden Euro viertreichste Person mit österreichischer Staatsbürgerschaft überwies laut ÖVP in den vergangenen zwei Jahren 931.000 Euro. Und zwar stets in Tranchen unter 50.000 Euro, weil damals alle Spenden über dieser Schwelle sofort dem Rechnungshof gemeldet werden mussten. (red, APA, 15.9.2019)