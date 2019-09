Die Flächenwidmung für die Umgestaltung des Wiener Heumarkts sorgte in den vergangenen Jahren für heftige Kritik. Rendering: nightnurse images

Wien – Das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung ermittelt im Magistrat für Flächenwidmung (MA 21). Wie die Magistratsdirektion gegenüber der Tageszeitung "Österreich" betonte, gab es keine Hausdurchsuchung: "Alle für die Ermittlungstätigkeit nötigen Akten wurden den Beamten des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung freiwillig übergeben, wir kooperieren mit den Ermittlungsbehörden."

Die Opposition verlangte indes Aufklärung von der rot-grünen Stadtregierung. "Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, gegen wen und warum diese Ermittlungen geführt werden", erklärte Markus Wölbitsch (ÖVP) in einer Aussendung, der "vor allem" bei den Wiener Grünen "schiefe Optik und Doppelmoral" ortete. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und dessen Vize, Birgit Hebein (Grüne), müssten sich erklären, forderte der nicht amtsführende ÖVP-Stadtrat. "Wir verlangen volle Aufklärung und appellieren an die Stadtregierung, rasch alle Details offenzulegen."

FPÖ ortet "dubiose" Vorgänge bei Heumarkt

Die Wiener ÖVP kündigte zur Aufklärung mehrere Anfragen an Ludwig und Hebein an. "Die Ermittlungen lassen auf zahlreiche Ungereimtheiten in der städtischen Planungspolitik der letzten Jahre schließen", sagte ÖVP-Klubobfrau und Planungssprecherin Elisabeth Olischar. Aufzuklären sei auch die Rolle des Grünen Ex-Planungssprechers Christoph Chorherr, fordert die ÖVP-Klubsprecherin: "Seine berufliche Neuorientierung bei einem Immobilien-Unternehmer wirft zahlreiche Fragen auf."

In eine ähnlich Kerbe schlug der FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp: "Spätestens seit dem geplanten Tojner-Turm am Heumarkt empfinden wir gewisse Vorgänge bei Flächenwidmungen und Bauprojekten in Wien mehr als dubios". Nepp stellte in einer Aussendung auch die die Frage, was der rote Koalitionspartner mit Bürgermeister Ludwig an dessen Spitze wusste. Er forderte "volle Transparenz" verlangte ein "ernstes Gespräch mit dem Wiener Bürgermeister". (red, APA, 15.9.2019)